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Haberler Muğla Balık yetiştirme havuzunda boğularak can verdi

Balık yetiştirme havuzunda boğularak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesindeakşam saaatlerinde meydana gelen olayda balık yetiştirme havuzuna giren bit kişi boğulmuş halde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı inceleme başlattı.

İHA
Balık yetiştirme havuzunda boğularak can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde Savran Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren bir firmada çalışan 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuz diye tabir edilen balık yetiştirme havuzunda boğulmuş vaziyette bulundu. Şüheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatan Jandarma, yaptığı incelemede 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuzda suyu karıştıran makinenin yerini değiştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirledi.

Savran Mahallesi'ni üzüntüye boğan olayla ilgili incelemelerini sürdüren Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan incelemlerde olayın güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Adalıoğlu'nun, havuz karıştıran makineyi orta kısma taşımak amacıyla beline ip bağlayarak havuza girdiği, ancak bir anda hareketsiz kalarak suyun içine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 1 saat sonra işletme sahipleri tarafından cesedi bulunan Samet Adalıoğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken talihsiz işçinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldıç

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

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