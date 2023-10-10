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Haberler Muğla “Denizler bizim ekmek soframız”

“Denizler bizim ekmek soframız”

Bodrum’da deniz dibinden 500 metrekare büyüklüğünde hayalet ağ çıkaran ‘Aksona Mehmet’ olarak tanınan bölgenin son süngercisi Mehmet Baş ile ekibi “Bu temizliği her sene yapıyorum. Denizler, bizim ekmek soframız. Gerekli hassasiyeti gösterebildiğimiz gün, ülkemin kaderi değişir” dedi.

HABER MERKEZİ
“Denizler bizim ekmek soframız”

Deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağları temizlemek için çalışmalar yapan Mehmet Baş (74), 'Aksona Mancorna' isimli teknesindeki ekibiyle dalış yapıyor.

ÜLKEMİN KADERİ DEĞİŞİR

Baş ve dalgıçlar bu kez Kara Abidin Bangozu ve Tavşanburnu'nda 40 metre derinliğe daldı ve hayalet ağ temizliğinde deniz dibine balıkçılar tarafından bırakılan 500 metrekare büyüklüğünde ağ çıkarıldı. Deniz dibinde bırakılan ağların su altındaki hayatı öldürdüğünü belirten Baş, "Bu temizliği her sene yapıyorum. Bir kurum veya arkadaşımız sponsor olur ve mazot alır. Sağ olsun Mustafa Güneri bugünkü sponsorumuzdu. Gittik, ağ temizliği yapıp, geldik. Denizler, bizim ekmek soframız. Ekmek soframız olarak görüp, gerekli hassasiyet ve saygıyı gösterebildiğimiz gün, benim bu güzel ülkemin kaderi, değişir. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak, denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir" dedi.

OSMAN AKTAŞ

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