Deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağları temizlemek için çalışmalar yapan Mehmet Baş (74), 'Aksona Mancorna' isimli teknesindeki ekibiyle dalış yapıyor.

ÜLKEMİN KADERİ DEĞİŞİR

Baş ve dalgıçlar bu kez Kara Abidin Bangozu ve Tavşanburnu'nda 40 metre derinliğe daldı ve hayalet ağ temizliğinde deniz dibine balıkçılar tarafından bırakılan 500 metrekare büyüklüğünde ağ çıkarıldı. Deniz dibinde bırakılan ağların su altındaki hayatı öldürdüğünü belirten Baş, "Bu temizliği her sene yapıyorum. Bir kurum veya arkadaşımız sponsor olur ve mazot alır. Sağ olsun Mustafa Güneri bugünkü sponsorumuzdu. Gittik, ağ temizliği yapıp, geldik. Denizler, bizim ekmek soframız. Ekmek soframız olarak görüp, gerekli hassasiyet ve saygıyı gösterebildiğimiz gün, benim bu güzel ülkemin kaderi, değişir. Gözümüzü nasıl çöpten sakınıyorsak, denizlerimizi de böyle sakınmak gerekir" dedi.

OSMAN AKTAŞ