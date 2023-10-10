İmece usülü ‘Şükür Yemeği’nin 21’incisi düzenlendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Mahallesi'nde vatandaşların bir araya gelerek imece usulü yaptığı şükür yemeğinin bu yıl 21'incisi düzenlendi. Birlik ve beraberliğin en güzel şekilde sergilendiği yemeğe Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli'nin yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Şükür Yemeğine Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Muharrem Gökcen, AK Parti İlçe Başkanı Ali Büklü ve ilçe teşkilatı, belediye meclis üyeleri, Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Akdenizli, yemeğe katılan vatandaşlarla yakından ilgilenip sohbet etti.