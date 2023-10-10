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Haberler Muğla Yaylanın en güzel kavunu seçildi

Yaylanın en güzel kavunu seçildi

OSMAN AKÇA
Yaylanın en güzel kavunu seçildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 8'incisi gerçekleştirildi. Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiren yarışmada, yaylada yetiştirilen 20 kavun jüri üyelerince değerlendirildi. Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan Halil Kürklüoğlu'nun kavunu birinci, Nurcan Vardar'ın kavunu ikinci, Gül Taş'ın kavunu üçüncü, Halil Taş'ın kavunu dördüncü ve Mehmet Yağcıoğlu'nun kavunu beşinci seçildi.
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