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Haberler Muğla Talihsiz işçi balık üretimi havuzunda can verdi

Talihsiz işçi balık üretimi havuzunda can verdi

VOLKAN YILDIZ
Talihsiz işçi balık üretimi havuzunda can verdi
MUĞLA Milas'ta özel bir su ürünleri firmasında çalışan 55 yaşındaki Samet Adalıoğlu, toprak havuz diye tabir edilen balık yetiştirme havuzunda boğulmuş vaziyette bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili inceleme başlatan Jandarma, yaptığı incelemede Adalıoğlu'nun toprak havuzda suyu karıştıran makinenin yerini değiştirmeye çalışırken hayatını kaybettiğini belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre; Adalıoğlu'nun, havuz karıştıran makineyi orta kısma taşımak amacıyla beline ip bağlayarak havuza girdiği, ancak bir anda hareketsiz kalarak suyun içine düşerek hayatını kaybettiği görüldü.
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