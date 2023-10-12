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Haberler Muğla Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine 'Türk bayrağı' ışıklandırması

Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine 'Türk bayrağı' ışıklandırması

Muğla'nın Bodrum akşam saatlerinde tekrar denize açılan Bahamalar bandıralı 'Resilient Lady' isimli gemi, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı olması sebebiyle Türk bayrağı ışıklandırması yansıttı.

DHA
Bahamalar bandıralı yolcu gemisinden yine ’Türk bayrağı’ ışıklandırması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bahamalar bandıralı 277 metre uzunluğundaki 2 bin 89 yolcu ve 1150 personeli bulunan 'Resilient Lady' isimli yolcu gemisi, saat 07.00'de Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gün boyu Bodrum'a demirleyen ve ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz yolcusu bulunan gemi, saat 20.00'de Mykonos Limanı'na hareket etmek üzere Bodrum Limanı'nda motor çalıştırdı.

Bu sırada, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayasıyla gemiden Türk bayrağı ışıklandırması yansıtıldı. O anlar, büyük beğeni topladı. Öte yandan, aynı yolcu gemisinden geçen hafta da Türk bayrağı ışıklandırması yansıtılmıştı.

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