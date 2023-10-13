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Haberler Muğla Moto kurye gencin acı sonu

Moto kurye gencin acı sonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında özel bir şirkette kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Cengizhan Kır duvar ve beton direk arasına sıkıştı. Kır, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OSMAN AKÇA
Moto kurye gencin acı sonu

Muğla'da gece saatlerinde Konacık Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada motosikletli 25 yaşındaki Cengizhan Kır, motosikletinin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarına savrulan motosiklet, duvarla beton direk arasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, başında kaskı olmayan Kır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

EVİNE DÖNÜYORMUŞ

Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Özel bir şirkette moto kurye olarak çalıştığı belirlenen Cengizhan Kır'ın alkollü bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendikten sonra Gazderesi'ndeki evine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi. Gencin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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