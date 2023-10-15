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Haberler Muğla Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

MURAT YALÇIN
Alacak verecek kavgası kanlı bitti

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde tartıştığı iş arkadaşı tarafından tüfekle vurulan bir kişi ağır yaraladı. Emlak işiyle uğraşan Y.K. ile İ.K. arasında Babataşı Mahallesi'ndeki iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışma kavgaya dönüşürken, İ.K. otomobilindeki tüfekle iş arkadaşı Y.K'ye ateş etti. Göğsünden yaralanan Y.K. Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüfeği atarak olay yerinden kaçan şüpheli İ.K'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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