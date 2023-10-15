Muğla, Aydın ve Balıkesir’de 159 düzensiz göçmen yakalandı

Datça açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 57, lastik bottaki 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın

13 Ekim'de Kuşadası ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekiplerce, denizdeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Aydın açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen bot ekibi, durdurdukları lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Balıkesir

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, bir araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışanların olduğu ihbarını aldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, 9'u Yemen, 6'sı Filistin, 2'si Sudan ve 2'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen ile bu göçmenlerin kaçışını organize eden bir organizatörü yakaladı.

Operasyonda bir şişirilmeye hazır bot, bu bota ait motor, 2 bot pompası, 3 galon benzin, bir lastik şambrel ile şambrel pompası, ve bir can yeleği ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler ile ilgili yasal işlemler başlatılırken, yakalanan organizatör ise gözaltına alındı.