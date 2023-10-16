MHP Muğla’da Akarfırat yeniden başkan seçildi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanlığı'nın tek liste ile gidilen 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Oğuz Akarfırat yeniden başkan seçildi. Muğla'nın CHP'nin beceriksiz belediyecilik anlayışının pençesinde kıvrandığını ifade eden Akarfırat, şunları kaydetti: "Muğlalı hemşerilerimize Muğla'yı üç hilalin üretken belediyecilik anlayışıyla, Cumhur İttifakı'nın insan odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmaya yemin ettik ant içtik. 'Önce ülkem ve milletim' kaidesine kesin bir bağlılıkla, İlkelerimizden ve ülkülerimizden ödün vermeden bunu başaracağımızdan hiçbir şüphem yoktur. Çünkü bizim özümüz sadık, niyetimiz salih, sözümüz ise ülkücü sözüdür."