Sollama yapan hafriyat kamyonu sonu oldu

BODRUM'DA Tuğrul S. yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün sollama yaptığı sırada önünde seyreden Menekşe Algan yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 çocuk annesi Menekşe Algan kanlar içerisinde kalırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafriyat kamyonu sürücüsü Tuğrul S.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.