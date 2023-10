Akli dengesi yerinde olmayan şahıs siteyi ayağa kaldırdı! Komşusunu bıçakladı, arabaları çizdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 13 Ekim Cuma günü gece saatlerinde yaşanan olayda iddialara göre, Denizkent sitesinde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen H.M.D. isimli bir kişi, site yöneticisi öğretmen Nedim Balcılar'ın arabasını bıçakla çizmeye başladı. Balkonda bulunan eşi Sevgi Balcılar ise durumu görünce komşusunu durdurmak istedi. Yakalanınca sinirlenen H.M.D., elindeki bıçakla öğretmen Sevgi Balcılar'a saldırdı. İki kolundan ve göğsünden bıçakla yaralanan Balcılar, kanlar içinde eve kaçtı. Balcılar ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki koluna dikiş atılan Sevgi Balcılar, H.M.D.'den şikayetçi oldu.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI İÇİN CEZA ALMIYOR"

Olayın ardından gece saatlerinde bir bahçede zeytin toplarken yakalanan H.M.D. isimli şüpheli ifadesinin alınması için gözaltına alındı. Savcılık H.M.D.'yi yine aynı gün serbest bıraktı. Bu duruma tepki gösteren Balcılar ailesine site sakinleri de destek oldu. Aynı kişi tarafından sitede birçok kişinin izinsiz ağacının kesildiği, sitedeki ışıkların söküldüğü, araçların çizilerek lastiklerin patlatıldığı iddia edildi. Site sakinleri yetkili kurum ve kişilerin önlem alması gerektiğini hatırlatarak yardım istedi.

"DİKEN ÜSTÜNDEYİZ"

Olayda bıçakla yaralanan öğretmen Sevgi Balcılar, "Gece 1 gibi balkonda kitap okuyordum. Aradan beyaz pardösü siyah eşofmanlarla buraya gelen biri oldu. O saatte kim oraya gelir diye dikkatimi çekti. Elinde komando bıçağı ile arabayı çiziyordu. Ben koşarak 'yapma' dedim. 'Yapma bak seni tanıyorum' dedim bıçağı bana savurdu. Yakın mesafeden yaralandım. Bıçağı karnıma doğru yönlendirdi. Bende de terlik olmadığı için geri kaçabildim. Terliğim olsa belki o hamleyi yapamazdım. Yavaş ve sakince yürüyerek gitti.

Sitemizin delisi diye adı çıktı. Çünkü bu kaçıncı vukuatı. Eşim sürekli söylüyordu 'bu birinin canına kasıt edecek, felaket olacak. Ne olur arkadaşlar sakin olun. Birimizin başını yakabilir' diye herkesi sakinleştiriyordu. Eşim site yöneticisi aynı zamanda ikimiz de öğretmeniz ama olay bende patladı. Benim çocuğum beni kan revan içinde gördü. Bugün acaba kimin başına ne gelecek. Kimin eşyası, kimin malı, kimin canı ne olacak diye bekliyoruz. Diken üstündeyiz. Ben bu stresi yaşamak zorunda mıyım? Okula gideceğim öğrencilerim beni görecek ve ben ne açıklama yapacağım" diyerek sitem etti.

"BİR GÜN BİRİMİZİ ÖLDÜRECEK"

Site yöneticisi ve öğretmen Nedim Balcılar ise, "Site yöneticisiyim. Bu talihsiz olay süreci yakın bir süreç değil. Yaklaşık 3, 4 aydan beridir sitemizin sakinlerinden olan bir kişi rahatsızlık geçirdi akli dengesini kaybetti. Bu anlamdaki raporu da Fethiye Devlet Hastanesi verdi. Her gün birilerinin araçlarına bir şeylere zarar veriyor. Bu konuyla ilgili Kaymakamlığa, savcılığa, jandarmaya bilgi verildiği halde derdimize bir türlü çözüm bulamadık. Ben şahsen savcılığa, kaymakamlığa, jandarmaya gittim. Bu kişinin mutlaka birilerinin malına zarar verdiğini, hepimizin can güvenliğinin yerinde olmadığını beyan etmeme rağmen bir türlü sorunumuza çözüm bulunamadı. Ben sitenin whatsapp grubundan herkese izah etmiştim bu kişiden uzak durulması gerektiğini, birimize zarar vereceğini söylemiştim. Ama dün gece saat 01.00 civarında benim uyuduğum saatte gelip benim arabamı çizdi. Gerekçesi de sen benim yerime yönetici oldun. Burada bile benim yapmamı uygun gördüler ama anlatamazsınız. Sonuçta bir şekilde akli dengesini yitirmiş ve insanlara zarar veren bir yapıya sahip. Bu kişi burada kaldığı süre içerisinde zaten jandarmaya yansımış 10'un üzerinde şikayet var. Zamanında verilmiş dilekçe var. Bu dilekçeden dolayı iş sağlık müdürünün verdiği rapor var. Fakat hala biz bu kişiyle yaşamak zorundayız. Her gece birimizin arabasına zarar veriliyor" dedi.