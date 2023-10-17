Muğla'da "Ulusal Orman Yangını Tatbikatı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla'da 25 kamu kurumu, 10 STK, 23 Afet Çalışma Grubu ve gönüllüler ile birlikte bin 144 personelin katılımıyla Menteşe ilçesinde hazırlanan senaryo doğrultusunda, orman yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllüler katıldı. Denizli ve Aydın illerinden de yangın söndürme ve kurtarma ekipleri tatbikata iştirak etti.