Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası Babadağ

Eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinin başında gelen Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.Bölgeye tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

KUŞBAKIŞI MANZARA

Buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı çok sayıda turiste ev sahipliği yapan Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Babadağ, uçuşa elverişli hava koşullarıyla kışın da yamaç paraşütü yapma imkanı sağlıyor. Geçen yıl gerçekleşen 198 bin 724 yamaç paraşütü uçuşuyla tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılırken, bu yıl 200 bin uçuş sayısına ulaşılması hedefleniyor.

RAHAT VE GÜVENLİ İNİŞ

Babadağ'da toplam üç pist bulunuyor. 1700 metre güney pisti, 1800 metrelik kuzey pisti ve 1900 metre kuzey zirve pisti. 1700 metrelik pist günün büyük bölümünde tam karşıdan güney rüzgârı aldığı için genelde buradan uçuluyor. Oldukça geniş olan piste aynı anda 20 civarında kanat serilebiliyor. Ölüdeniz kıyısındaki Belcekız Plajı, uzunluğu ve genişliğiyle oldukça rahat ve güvenli bir iniş alanı. Uçuşlar yaz kış 12 ay boyunca devam ediyor.