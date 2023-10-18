Belaruslu paraşütçüyü askeri helikopter kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan tekli atlayış yaparken kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotu Belarus uyruklu Andrey Aniskoff (44) yaralandı. Askeri helikopterle kurtarılan Aniskoff, hastanede tedaviye alındı. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın 1800 metrelik pistinden tekli atlayış yapan Andrey Aniskoff, kalkıştan bir süre sonra kayalıklara düştü. Bölgeye ekipler ile birlikte Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter sevk edildi. Halatla bölgeye indirilen asker, Andrey Aniskoff'u sedyeye bağladı. Halatla helikoptere çekilen ve hastaneye götürülen Aniskoff'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.