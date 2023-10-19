İntihar süsü veren katillere müebbet hapis

Muğla'da hayatını kaybeden Samet Bulut'un ölümündeki sır perdesi aralandı. İntihar şüphesinin ağır bastığı olayda, Yatağan İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında 3 şüpheli belirlendi. İlk şüpheli Mehmet Karadağ'ın (30) evinde jandarma ekiplerince arama yapıldı.

ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR SERGİLEDİ

Bozarmut Mahallesi'ndeki adreste yapılan aramada Karadağ'a ait bir evrakta Samet Bulut'un kızı Ayşegül Bulut'un (20) adı geçince, dosya kapsamında araştırma genişletildi. Bunun üzerine jandarma, 16 Mart'ta Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut'un jandarma sorgusunda şüpheli davranışları dikkati çekti. Genç kadın, babası Samet Bulut'un 25 Şubat 2022'de intihar ettiği, kendisinin de aynı gün ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Bu kez jandarma, Ayşegül Bulut ile erkek arkadaşı Mehmet Karadağ'ı çapraz sorguya aldı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

İkili, Samet Bulut'u öldürdüklerini ve ardından intihar izlenimi verdiklerini itiraf etti. Soruşturma kapsamında Ayşegül Bulut'un annesi Penbe Bulut da (49) gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi. Samet Bulut'un 'dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine, Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktükleri belirtildi. İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetler ile beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesi ile evde bulunduğu kaydedildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbent ile tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

MADDE İLE BAYILTMIŞLAR

Karadağ'ın kimyasal madde ile Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takarak kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi. Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı. Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'suça iştirak', 'azmettirme', 'yardım etme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.