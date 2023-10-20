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Haberler Muğla Genç kızın canının bedeli 24 bin 300 lira

Genç kızın canının bedeli 24 bin 300 lira

OSMAN AKÇA
Genç kızın canının bedeli 24 bin 300 lira
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken T.Y.'nin (29) kullandığı otomobil çarpmıştı. Çarpma sonucu Akgül, yaşamını yitirmişti. T.Y.'nin tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan T. Y., 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı. Akgül ailesinin avukatı Didem Alaca, olayın yaya geçidinde gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Karara itiraz edeceğiz" dedi.
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