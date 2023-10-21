2 yavru kediyi keserek öldüren gençten kan donduran ifade! "Kasaplık yaptığımız için işi profesyonelce hallettim"

Muğla'nın Datça ilçesinde Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim'de Tüge Temizler'in bahçesinde baktığı 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. Temizler'in ihbarı üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olarak Polat K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat K.'ye (17), ev hapsi verildi.

'YAPARKEN PİŞMAN DEĞİLDİM'

Bu arada Polat K.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Polat K. ifadesinde, sokakta bulduğu 2 yavru kediyi yakaladıktan sonra iple bağladığını belirtip, "Eski ev, diye tabir edilen yere götürdüm. Yanımda bulunan çakı ile kedilerin boğazını kesip, parçalara ayırdım. Eylemleri gerçekleştirirken yanımda kimse yoktu. Alkollüydüm. O sıra hiç bir şey hissetmedim. Şu an pişmanım ama yaparken pişman değildim" dedi.

'KESTİĞİM KEDİ YAVRULARININ PARÇALARINI POŞETE KOYDUM"

Polat K., kedileri kestiği sırada etrafın kan olması nedeniyle evde bulunan kova ile okul bahçesinden su taşıyarak olay yerini temizlediğini de ifadesinde anlattı. Kasaplık yapmaları nedeniyle işini profesyonelce halledip, kedileri kestiğini belirten Polat K., ifadesinde ayrıca, "Kestiğim kedilerin parçalarını poşete koydum. Tüge Temizler'in evinin oraya gittim. Bahçe içerisine girmeden poşetten teker teker kedi parçalarını çıkararak bahçeye fırlattım. Onun bahçesine atmamdaki sebep ise bana 'Deli' deyip, hakaret etmesiydi. Bu nedenle kendisine husumet besliyordum" ifadelerini kullandı.