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Haberler Muğla Oyuncu Esra Akkaya ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı

Oyuncu Esra Akkaya ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı

OSMAN AKÇA
Oyuncu Esra Akkaya ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde Esra Akkaya idaresindeki otomobil, Tolga Sözer yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı.

'KORKUDAN HALA TİTRİYOR'

Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki 'Şirin' rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı: "Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu."

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