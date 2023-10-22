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Haberler Muğla Kedileri kesen caniye ev hapsi

Kedileri kesen caniye ev hapsi

OSMAN AKÇA
Kedileri kesen caniye ev hapsi
Muğla'nın Datça ilçesinde 2 yavru kediyi bıçakladıktan sonra parçalara ayırıp, bir evin bahçesine atan Polat K.'ye (17), sevk edildiği adliyede ev hapsi verildi. Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde 10 Ekim günü, T.T.'nin bahçesinde baktığı 2 yavru kedi, parçalanarak öldürüldü. T.T.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla 2 yavru kediyi bıçakladıktan sonra parçalara ayırıp, bir evin bahçesine atan Polat K. gözaltına alındı. Datça Kaymakamlığı'ndan da olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada kedileri parçalayan kişinin Polat K.'nin olduğunun tespit edildiği belirtildi.
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