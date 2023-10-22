Plastik kürek silah sayıldı

Muğla'da iki kişinin hayatını kaybettiği olayda tutuklu yargılanan sanığın kullandığı plastik küreğin silah sayıldığı duruşmada, sanık 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seydikemer ilçesinde 3 Ekim 2022'de akrabalar arasındaki mesele yüzünden tartışma çıkmıştı.

CEZADA İNDİRİM

Hasan Türkmen (29) amcasının eşi Döne Türkmen'i (50) av tüfeği ile öldürmüş, aynı silahla canına kıymıştı. Mütalaada, Hasan Türkmen'in elinde silah varken annesi Fatma Türkmen'in de Bayram'ı silah sayılan kürekle darp ederek olaya müdahale etmesini engellediği, öldürme suçuna işlemeye teşvik ettiği, "silahla basit yaralama suçunu" işlediği ve "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile cezalandırılması talep edildi. Ardından indirim yapılarak 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluğunun devamına karar verildi.