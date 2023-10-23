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Haberler Muğla Okul yolunda tehlikeli köprü

Okul yolunda tehlikeli köprü

Muğla’nın Marmaris ilçesi Değirmenyanı Mahallesi’nde halkın ulaşımını sağladığı köprü bakımsızlıktan dökülüyor. Mahalledeki 200 kişi çökmek üzere olan köprüden geçerken ölümle burun buruna geliyor. Aileler çocuklarını buradan göndermek zorunda kalıyorlar.

VURAL EFECİK
Okul yolunda tehlikeli köprü

Muğla'nın Değrimenyanı Mahallesi'nde 50 hanenin bulunduğu Kiseburnu mevkisinde yaşayan ve taşımalı eğitim gören 30 çocuk, Ilgın Deresi üzerinde kurulu yıkılmak üzere olan beton köprüden geçerek okullarına ulaşıyor. Okul servisinin tek geçiş yolu üzerindeki köprüden 5 kilometre uzaklıktaki okullarına gitmek zorunda kalan öğrencilerin aileleri ise her gün tedirgin bir şekilde çocuklarının eve dönmesini bekliyor.

ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Köprünün çökme riski nedeniyle öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin can güvenliği tehlikede. Yıllardır aynı sorunu yaşadıklarını belirten veliler Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak kış gelmeden köprünün tamir edilmesini istediler.

'DERHAL ÖNLEM ALINMALI'

57 yaşındaki Saliha Tekedereli isimli veli, çocuklarını her gün endişeyle okula gönderdiklerini söyledi. Tekedereli, "Çocuklarımızı taşıyan öğrenci servisi her gün bu köprüden geçmek zorunda. Köprünün çökmesinden korkuyoruz. Büyükşehir ve DSİ'ye çağrıda bulunduk" dedi. 38 yaşındaki veli Yasemin Demir ise "Her gün tedirgin oluyoruz. Çocuklarımız için korkuyoruz. Okul yolundaki tek köprü. En ufak doğal afette bir facia yaşanabilir. Önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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