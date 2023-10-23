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Haberler Muğla Yakalanan firari hırsızın yakınlarından polise "Ne götürüyorsunuz zaten af çıkıyor" tepkisi

Yakalanan firari hırsızın yakınlarından polise "Ne götürüyorsunuz zaten af çıkıyor" tepkisi

Muğla'nın Milas ilçesinde 38 motosikleti çalan 18 yaşındaki hırsız, kaldığı cezaevinden firar ederek yeniden çalmaya çalıştı. Olayın ardından ormana kaçan şahıs polis tarafından takibe alınmasının ardından evinde yakalandı. Gözaltına alınan hırsızın yakınları ise polislere, "Ne alıyorsunuz ki zaten af çıkıyor" dedi.

İHA
Yakalanan firari hırsızın yakınlarından polise Ne götürüyorsunuz zaten af çıkıyor tepkisi

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen S.T. isimli şahıs değişik zamanlarda 38 tane motosiklet çaldı. Bahse konu suçtan dolayı değişik zamanlarda cezaevine giren S.T. açık cezaevinde kaldığı sırada önceki gün firar edince Milas'te yeniden motosiklet hırsızlıkları başladı. Bunun üzerine şahsı takibe alan polis ekipleri önceki gün Erdal Çerçi Caddesi üzerinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen S.T.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce ormanlık alana kaçan S.T. polisin ısrarlı takibi sonucunda evinde yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSE TALİMAT VERMEYE KALKIŞTILAR

S.T.'nin gözaltına alınması sırasında yakınları, polis ekiplerine "Zaten af çıkıyor, ne diye alıyorsunuz" diyerek zanlının gözaltına alınmamasını istediler. Polisin söylenenleri dinlemeyip cezaevi firarisi ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi S.T.'yi gözaltına alması karşısında yakınları "Vurmayın, canını acıtmayın" gibi polislere adeta talimat vermeye kalktılar. Oturduğu evden alınarak adliyeye çıkarılan S.T. nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak, bu defa kapalı cezaeivne gönderildi.

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