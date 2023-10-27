  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Hurda yığınına dönen araçtan sağ kurtuldular!

Hurda yığınına dönen araçtan sağ kurtuldular!

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında kontrolü kaybeden sürücü seyir halindeki bir araca çarptı. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 kişi sağ çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olaydan sonra kaçan diğer aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İHA
Hurda yığınına dönen araçtan sağ kurtuldular!

Muğla'da Bodrum-Milas Karatolu üzerinde meydana gelen kazada edinilen bigliye göre; Bodrum'dan Milas istikametine seyir halinde olan 09 AAS 853 plakalı otomobile iddiaya göre arkasından gelen 07 plakalı başka bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp savrulan 09 plakalı otomobil takla atarak refüje devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazadan sonra kaçan, plakası ve kayıtları tespit edilen diğer aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA