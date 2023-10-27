  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kuraklığın yaşandığı Bodrum'da 'yağmur duası' yapıldı

Kuraklığın yaşandığı Bodrum'da 'yağmur duası' yapıldı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'daki barajların kurumasına nedeniyle ilçede bir süredir su kesintileri yaşanıyor. Bugün ilçede cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Merkezi sistem ile yapılan dua 91 camide duyuldu.

DHA
Kuraklığın yaşandığı Bodrum’da ’yağmur duası’ yapıldı

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, ilçeyi besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su kaynakları dip seviyeye indi ve bu nedenle 2 baraj da kapatıldı. Kente ekim ayının son haftası olmasına rağmen yağmur yağmazken, yarımadanın belli bölümlerinde su kesintileri yaşanmaya başladı.

Bodrum İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası, yağmur duası yapıldı. Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde yapılan dua, merkezi sistem ile yarımadadaki 91 camide duyuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA