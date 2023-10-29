Ula’da korkunç kaza: 5 kişi öldü, 1 kişi yaralı

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Gökova Mahallesi Fethiye- Muğla Karayolu üzerinde meydana geldi. Gökova Kavşağı'na doğru seyir halinde olan A.Ö. (25) idaresindeki ticari araç ile kavşaktan Gökova Mahallesi'nde dönüş yapan Hörü Pekmezci (70) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Otomobil sürücü Hörü Pekmezci ile araçtaki Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz sıkışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri; Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.