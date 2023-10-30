Akrabalar arasında ‘tarla sürme’ anlaşmazlığı

Akrabalar arasında tarla sürme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaltıözü Mahallesi'nde aynı tarlayı sürmek istedikleri ileri sürülen M.A. ve akrabası D.A ile çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A' ve kardeşi T.A, akrabaları D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A'yı bıçakla yaraladı. Yaralılar kendi imkanlarıyla sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan iki kardeş M.A. ile T.A. ise saklandıkları bir evde yakalanarak gözaltına alındılar.