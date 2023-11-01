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Haberler Muğla Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Muğla Fethiye'de ekipler zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Muğla’da uyuşturucu operasyonu! 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Tim Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu T.T. ve Ö.T isimli şahıslara ulaşıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar esrar ile 35 kök Hint keneviri ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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