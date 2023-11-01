Sahilde yürüyüş yaparken parçalanmış ceset buldular

BODRUM'UN Yalıkavak mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vuran deniz çayırları üzerinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Vatandaşlar iyice yaklaştıklarında belden yukarısı olmayan bir cesetle karşılaştılar. İhbarın ardından olay yerine karadan polis, denizden sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin kadın bir göçmene ait olduğu şüphesi bulunuyor.