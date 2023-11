Felç bırakan kazada sürücüye 3 yıl hapis cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobili ile Ezgi Aydındağ'a (20) çarpıp felç kalmasına neden olan ABD'li NATO görevlisi Reginald Thevenin (37), tutuksuz yargılandığı davada indirimsiz 3 yıl hapse çarptırıldı. Hakim, Thevenin'in yurt dışı yasağının devamına karar verip, ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu. Tatil için Bodrum'a gelen NATO'da helikopter teknisyeni ABD vatandaşı Reginald Thevenin idaresindeki otomobil, 1 Temmuz 2021'de yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ezgi Aydındağ'a çarptı. Yaralanan Aydındağ, ağır ameliyatlar geçirip, uzun bir tedavi sürecine girdi.

'ACIM HİÇ BİTMEYECEK'

Thevenin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yaklaşık 1,5 sene tedavi gören Ezgi Aydındağ ise felçli kaldı. Reginald Thevenin hakkında 'olası kastla yaralama' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında hakim sanığa indirim uygulamadan 'Taksirle yaralamaya sebebiyet verme' suçundan 3 yıl hapis cezası ve yurt çıkış yasağının devam etmesine karar verdi. Ezgi Aydındağ, sanığa ceza veren mahkemeye teşekkür etti. Aydındağ, "Herkes her zaman böyle davranmayabilir. Benim için hiçbir şey değil. Onun şu an ceza alması, şu an ağlaması ve kendisi için çözüm bulması beni yine de rahatlatıyor. 3 yıl sonra her şey bitebilir ama benim acım bitmeyecek" şeklinde konuştu.