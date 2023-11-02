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Haberler Muğla Miras kavgasında kanlı son

Miras kavgasında kanlı son

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde, aynı soy ismi taşıyan 2 aile arasında yaşanan miras tartışması silahlı kavgaya döndü. Yahya Adar, yeğeni ile kardeşine silahla ateş etti.  Atilla Adar hayatını kaybederken babası hastaneye kaldırıldı.

VOLKAN YILDIZ
Miras kavgasında kanlı son

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen miras kavgası can aldı. Olay gece yarısı Koru Köyü'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Hasan Adar ile kardeşi Yahya Adar arasında annebabalarından kalma ve uzun süredir paylaşamadıkları köy evinden dolayı anlaşmazlık çıktı. Aylardır devam eden miras kavgasından dolayı araları açık olan iki kardeş gece yarısı yine aynı meseleden dolayı tartıştı. Milas'ta yaşanan kavgada öfkesine hakim olamayan Yahya Adar tüfekle kardeşi ve yeğenine ateş açtı. Amcası Yahya Adar'ın açtığı ateş ile Atilla Adar olay yerinde hayatını kaybetti. O sırada Atilla Adar'ın babası da aynı silahla açılan ateşte yaralandı. Kavgada kullanılan silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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