  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Meteoroloji uyarı: Ege Denizi'nde fırtına olacak

Meteoroloji uyarı: Ege Denizi'nde fırtına olacak

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji, halkı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DHA
Meteoroloji uyarı: Ege Denizi’nde fırtına olacak

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Meteoroloji, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, Ege Denizi için kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin, "Ege Denizi'nde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, öğle saatlerinden itibarense, kuzeyinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Şemsiyesiz adım bile atmayın! Çok kuvvetli yağacak... Şemsiyesiz adım bile atmayın! Çok kuvvetli yağacak...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA