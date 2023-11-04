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Haberler Muğla Vali Akbıyık’ın eşi asırlık tezgahlarda kilim dokudu

Vali Akbıyık’ın eşi asırlık tezgahlarda kilim dokudu

OSMAN AKÇA
Vali Akbıyık’ın eşi asırlık tezgahlarda kilim dokudu
Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek, el emeği ürünleri inceledi. Akbıyık, Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinden Milas Halısı ve Seydikemer'in Seydiler kilimi dokuması ile Yeşilyurt bürümcük dokuması hakkında bilgi aldı, asırlık tezgahlarda kilim dokudu. Sevim Akbıyık, Muğla'nın geleneksel el sanatlarının yaşatılması, ulusal ve uluslararası arenada tanıtılması ve geleceğe taşınması için Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün yaptığı çalışmaların önemini vurguladı. Akbıyık, asırlardır ilmek ilmek dokunarak Muğla'nın kültürel zenginliğinin önemli bir parçası haline gelen geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması için emeği geçenlere teşekkür etti.
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