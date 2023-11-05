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Muğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla’nın 7 ilçesi için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Uyarıda ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum oluşması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İHA
Muğla’nın 7 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde bu gün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışın; sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve hortum oluşması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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