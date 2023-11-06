Çapraz nakil ile sağlığına kavuşan 4 yaşındaki Halil’den mesaj var

Muğla'da 2 aylıkken atrofik böbrek (böbrek boyutunun normalin altında olması) teşhisi koyulan Halil Buğra Çağdaş (4), Akdeniz Üniversitesi'nde çapraz nakil ile sağlığına kavuştu. Organ bağışı için de çağrı yapan Halil Buğra, "İyi ki nakil oldum. Organ bağışlayın. Ben iyileştim" dedi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Çocuk Nefroloji Polikliniği'ne kontrol için gelen Halil Buğra Çağdaş, "Nakil oldum. Doktor olmak istiyorum. Oyuncak oynamak istiyorum. İyi ki nakil oldum. Organ bağışla, hayat kurtar. Organ bağışlayın. Ben iyileştim" dedi. Baba Çağdaş da "Oğlum çapraz nakil ile böbrek nakli oldu. Şu an durumu iyi. Böbreğimi Mahmut Bey diye birine verdim. Eşim ile benim kan grubumuz uymadığı için onlar da böbreğini bizim çocuğumuza verdi. Organ bağışı hayat kurtarır. Hayat kurtarmak kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.