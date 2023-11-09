Başkan, cinayete kurban gitmiş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki gündür kayıp olan Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin, aracının yanında ölü olarak bulundu. Şahin'in kafasına taşla vurup ölümüne neden olan kadın ise tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Başkan Ramazan Şahin'den (59) iki gündür haber alınamaması nedeniyle hakkında arama çalışması başlatıldı. Şahin'in cep telefonundan en son sinyal alınan yer tespit edilince, ekipler olay yerine gitti. Aracının yanında cansız bedeni bulunan Şahin'in, kaybolduğu gün N.K. ile birlikte olduğu belirtildi. Gözaltına alınan kadın, otomobilde tartıştıktan sonra Şahin'in başına taşla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. N.K. çıkarıldığı mahkeme sonrası cezaevine gönderildi.