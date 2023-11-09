Direksiyon başındayken vuruldu hastaneye kadar araç kullandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla sırtından vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü. Tedavi altına alınan kadının durumunun kritik olduğu belirtildi. Otomobiliyle seyreden Aylin Gümüş'e, iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından silahla birkaç el ateş edildi. Sırtından yaralanan Gümüş, otomobiliyle hastaneye giderek yardım istedi. Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. Aylin Gümüş'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.