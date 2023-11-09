Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bayır Mahallesi yol güzergahında akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevleri fark eden sürücü hızla kendini dışarı attı. Aracın alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanan araç hurda yığınına döndü. Araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.