Eniştesini öldüren zanlı 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, inşaatta kullanılan ağaçları geri vermediği gerekçesiyle başlayan tartışmada av tüfeğiyle eniştesini öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası istenen 62 yaşındaki katil zanlısı 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Dereköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2022'de Muhittin Sülük, inşaatlarda kullanılan ağaç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı 71 yaşındaki inşaat ustası eniştesi Bayram Sülük'ü, bir inşaatta duvara iskele kurarken av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. Sülük, olay yerinden kaçarken Bayram Sülük'e ait otomobile de taşla camını kırıp zarar verdi. Jandarmanın yakaladığı katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eniştesini öldüren Muhittin Sülük için Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürme" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açıldı. Mahkeme heyeti 'İyi hal indirimi' uygulayıp 25 yıl hapis cezası verdi. "Mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezası verilen Sülek, toplam 25 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.