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Haberler Muğla ‘Germiciler’ çetesi depremzedeyi dolandırmış

‘Germiciler’ çetesi depremzedeyi dolandırmış

FATİH ŞENDİL
‘Germiciler’ çetesi depremzedeyi dolandırmış

Muğla'da düzenlenen operasyon kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şüphelinin yaptığı ve "Germiciler" grubu olarak bilinen organize suç örgütü yakalandı. Üyelerinin Hatay'da yaşayan bir depremzedeyi 90 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Depremzede'ye Bodrum'da bir ev gösterip 90 bin lira kapora alan çete üyelerinin parayı alıp izini kaybettirdiği ve ev sahibinin haberinin bile olmadığı ortaya çıktı.

NAKİT PARA BULUNDU

Öte yandan operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, sahte tapu, dijital materyal ile nakit para ele geçirilirken, çete üyelerinin Kahramanmaraş'ta evi yıkılan ve ailesinden kayıplar bulunan bir depremzede aileyi de 90 bin lirasını alarak dolandırdıkları öğrenildi.

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