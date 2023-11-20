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Haberler Muğla 17 yaşındaki Emin’den haber alınamıyor

17 yaşındaki Emin’den haber alınamıyor

OSMAN AKÇA
17 yaşındaki Emin’den haber alınamıyor
Muğla'da önceki gün işe gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Emin Can Şahan'dan ailesi bir daha haber alamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Emin Can Şahan, önceki sabah Menteşe ilçesindeki evinden çalıştığı berber dükkanına gitmek üzere ayrıldı. Şahan'ın gelmemesi üzerine berber salonu işletmecisi Ramazan Altay, aileye haber verdi. Çevrede arama yapan yakınları, daha sonra kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından polis ekipleri, Şahan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.
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