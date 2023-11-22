Ayağına kum torbası bağladı denize atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle ayağına kum torbası bağlayıp denize atlayan Şeref B.'yi gazeteciler kurtardı. Durumunun iyi olduğu belirten Şeref B. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olay, önceki akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Gümbet sahilinde meydana geldi. Bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı ve işsiz olduğu öğrenilen Şeref B., bir yerel gazetenin ihbar hattına atlayacağını bildirdikten sonra Gümbet Mahallesi'nde ayağına kum torbası bağlayıp iskeleden denize atladı. İskeleye bağlı motoryattan aldıkları bıçakla denize atlayan gazeteciler Şeref B.'nin ayağındaki kum torbasının ipini kesip sudan çıkardı. Şeref B., tedavi edildikten sonra polis merkezine götürüldü.