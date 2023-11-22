Seydikemer’de öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı

Fethiye - Antalya karayolunda yağışlı hava kazalara neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Talha B.'nin kullandığı 48 S 3037 plakalı öğrenci servisi, Karabel mevkisinde yağışlı hava nedeniyle kayarak devrildi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Servisteki rehabilitasyon öğrencileri ekipler ile çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.Kazada yaralanan 9 öğrenci, sağlık ekiplerince Seydikemer Devlet Hastanesi ile Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.