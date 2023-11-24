Muğla’da vahşet! Köpeğe sert bir cisimle vurarak kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'ta meydana gelen olayda sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü aracı duraklattıktan sonra, havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe bir cisimle vurdu, daha sonra küfrederek hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu ise sürücünün arkasından koştu fakat yetişemedi. Motosikletine binip kamyonetin peşinden giden Pekoğlu, kamyoneti bulamadı.

Köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün herhangi bir tehdit unsuru içermeyecek şekilde kamyoneti takip eden köpeğe vurmasına tepki göstererek "Yeni doğum yapmış köpeğime arabadan bir cisimle vurdu. Arkasından koştum yakalayamadım, motorla arkasından gittim yetişemedim" dedi.