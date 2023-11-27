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Muğla'da azılı hırsız sahte kimlikle yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletli şahsın üzerinden başkasına ait sürücü belgesi çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin ev ve iş yerlerine giren hırsız olduğu, motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

DHA
Muğla’da azılı hırsız sahte kimlikle yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde polis ekipleri, kendilerini görünce tedirgin olan bir motosiklet sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda şüpheli M.M.B.'nin başkasına ait ehliyet ve çalıntı motosikleti kullandığı tespit edildi. Şüphelinin Torba ve Yalıkavak bölgelerinde evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi.

Şüphelenin kullandığı motosiklet ve üzerindeki aramada hırsızlıkta kullandığı belirlenen 2 anahtar takımı, tornavidalar, 1 çalıntı motosiklet plakası, 1 antika görünümlü tüfek ve üzerinde hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 720 Euro, 305 ABD doları, 105 sterlin ve 785 lira nakit para ele geçirildi. M.M.B., gözaltına alındı.

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