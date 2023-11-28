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Haberler Muğla Gürün, aday olmayacağını açıkladı

Gürün, aday olmayacağını açıkladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde tekrar aday olmayacağını bildirdi.

AA
Gürün, aday olmayacağını açıkladı

Gürün, yazılı açıklamasında, 1999 yılında Muğla Belediye Başkanlığı ile başlayan ve 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile devam eden 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görev sürecinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gürün, 2024 yerel seçimlerine yaklaşılan bugünlerde aday belirleme sürecinin partisi CHP'nin genel merkezince başlatıldığını hatırlatarak, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldığını ifade etti.

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