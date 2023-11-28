Kentin hafızası ‘Bodrum Kitabı’yla geleceğe aktarılıyor

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak yazar Cezmi Çoban tarafından derlenen Bodrum Kitabı, geçmişten günümüze uzanan ve Bodrum'un ruhunu yansıtan metinleri bir araya getirdi.

"GURUR VEREN PROJE"

Kent hafızasına önemli bir katkı sağlamak istedikleri için Bodrum Kitabı projesine destek verdiklerini ifade eden Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum için gelecek nesillere uzanacak kalıcı bir eser bıraktıklarını söyledi. Yiğit Girgin, "Bodrum, tarihin babası Heredot'tan günümüze birçok efsanelere ve mitlere konu olmuş, Halikarnas Balıkçısının eşsiz maviliklerinin memleketidir. Bu güzide mavi toprakların geçmişten bize teslim edilen tarihi değer yargılarını en iyi şekilde gelecek kuşaklara taşımayı kendimize her daim misyon edindik. Bu misyon doğrultusundan hareketle Bodruma değer katacağına inandığımız 'Cumhuriyetimizin 100.yılında Bodrum Kitabı' projesi içerisinde olmaktan gurur ve onur duyuyoruz" diye konuştu.