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Haberler Muğla Bodrum göle döndü: Hayat felç oldu

Bodrum göle döndü: Hayat felç oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji uyarısı sonrasında yaşanan yağışlar, trafiği olumsuz etkiledi ve belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı. Sağanağın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA
Bodrum göle döndü: Hayat felç oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede yağışlı havayla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kıbrıs Şahitleri Caddesi'ndeki su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemedi.

Araç kuyruğu oluşan yolda, belediye ekipleri mazgallarda iş makinesi yardımıyla çalışma yaptı. Suyun akışı sağlanarak seviyesi azaltıldı ve ulaşım yeniden normale döndü.

İlçede bazı noktalarda rögarlar taştı, çamurlu suların denize ulaştığı noktalarda denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da yağış aralıklarla devam ediyor.

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