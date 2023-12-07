Muğla’da göçmen operasyonu!

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Bodrum açıklarında farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan toplam 81 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı şüphelisi, fiber karinalı lastik bot, lastik bot ve yelkenli tekne olmak üzere üç ayrı deniz aracı ile karada yapılan çalışmayla yakalandı