Rus anne ve kızının cenazeleri kimsesiz

Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri 7 gündür yakınları tarafından teslim alınmadı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınları tarafından sosyal medyada cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da başlatılan yardım kampanyası sürüyor.

BÜYÜK OĞLU PAYLAŞIM YAPTI

Anne-kızın otopsi işlemleri tamamlanmasına rağmen cenazeler için Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı. Irina Dvizova'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, hayatını kaybeden annesi ve kız kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Anne-kızın maddi durumu iyi olmayan yakınları tarafından kampanyayla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı. Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in Litvanya'da olduğu belirlendi. Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

SADECE 1 HAFTALARI KALDI

Irina Dvizova'nın oğlu David Dvizova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu an en önemlisi onları Rusya'ya getirmek. Bu dünya çok temiz kalpli, dünya güzeli 2 kadın kaybetti" dedi. Korkunç olayda yaşamını yitiren Irina Dvizova'nın Rusya'da yaşayan annesinin de hasta olduğu belirtildi. Cenazelerin 1 hafta içerisinde teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.